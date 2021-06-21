Son dakika haber: Mahsur kalan inekleri kurtarma operasyonu
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Son dakika haber: Mahsur kalan inekleri kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mahsur kalan 3 inek AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mahsur kalan 3 inek AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Dün akşam saatlerinde ilçenin, Adacık Mahallesinde yaşayan Yaşar Dokuzparmak'a ait 3 inek ormanlık alanda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile inekleri kurtaramayan sahibi ve vatandaşlar durumu 112 acil itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekibi ve AFAD ekibi hareket etti. Ekipler olay yerine vardığında üç inekten ikisinin yol üstünde yaklaşık 20 metre uçurumun üzerinde kaldığını birinin ise dik yamaçta mahsur kaldığını gördü. Ekipler yaptıkları başarılı operasyon ile uçurumda kalan iki ineği İtfaiye aracında bulunan çeki halatı ve halatlar yardımı ile yola indirdi. Üçüncü inek üst yola daha yakın olduğundan dolayı yine aynı şekilde çeki halatı ile ineği yaklaşık 50 metrelik dik ormanlık alandan yola çekerek kurtardı. İneklerde herhangi bir yaralanma olmadığı görüldü.

Kurtarma sonrası mal sahibi ve vatandaşlar başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştiren İtfaiye ve AFAD ekibine teşekkür etti.

(İHA)

Son dakika haber: Mahsur kalan inekleri kurtarma operasyonu
Son dakika haber: Mahsur kalan inekleri kurtarma operasyonu
Son dakika haber: Mahsur kalan inekleri kurtarma operasyonu
Son dakika haber: Mahsur kalan inekleri kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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