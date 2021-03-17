Son dakika haber | Mahmudiye'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber | Mahmudiye'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

17.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:08
Son dakika haber | Mahmudiye'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1341 paket sigara, 7 bin 400 makaron, 27 kilogram tütünün yanı sıra tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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