Son dakika: Mahkeme MESAM'ın 2018 Genel Kurul kararlarını iptal etti

TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM ) 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırıldığı iddiasıyla, Recep Ergül öncülüğünde Coşkun Sabah, Suat Suna, Vedat Çetinkay, Turhan Taşan, Celal Yarıcı gibi isimlerin açtığı genel kurulun iptali davasında karar çıktı. Mahkeme MESAM üyelerini haklı bularak MESAM 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Arif Sağ ve Sümer Ezgü katılmazken, son seçimlerde MESAM Genel Başkanı seçilen Recep Ergül ile Coşkun Sabah, Suat Suna gibi isimlerin bulunduğu yaklaşık 40 MESAM üyesi duruşmada hazır bulundu.

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Recep Ergül duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3,5 yıldır olağanüstü bir hukuk mücadelesinin neticesini geç de olsa aldık. 2018 yılında Sümer Ezgü başkanlığında MESAM Genel Kurulu adete katledilmişti, pek çok usulsüzlük yapılmıştı. Bunu bizler yargıya taşıdık arkadaşlarımızla beraber. Bugün 3,5 yıldır süren bir hukuk mücadelesi MESAM'ın lehine sonuçlandı. Davacıların lehine sonuçlandı ama burada MESAM'ın kurumsal kimliği daha güçlü bir şekilde çıktı" dedi.

Görüntü cep telefonundan: Recep Ergül MESAM üyeleri ile duruşma salonu önünde.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri