Mahir Ünal: "Twitter, Facebook, Whatsapp bizim kişisel verilerimizin korunmasının güvencesi olamaz"
11.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:46
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, parti genel merkezinde AK Parti muhabirleriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, parti genel merkezinde AK Parti muhabirleriyle bir araya geldi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz