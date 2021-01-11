Mahir Ünal: "Twitter, Facebook, Whatsapp bizim kişisel verilerimizin korunmasının güvencesi olamaz"
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Mahir Ünal: "Twitter, Facebook, Whatsapp bizim kişisel verilerimizin korunmasının güvencesi olamaz"

11.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, parti genel merkezinde AK Parti muhabirleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, parti genel merkezinde AK Parti muhabirleriyle bir araya geldi. (2)

Mahir Ünal: 'Twitter, Facebook, Whatsapp bizim kişisel verilerimizin korunmasının güvencesi olamaz'
Mahir Ünal: 'Twitter, Facebook, Whatsapp bizim kişisel verilerimizin korunmasının güvencesi olamaz'
Mahir Ünal: 'Twitter, Facebook, Whatsapp bizim kişisel verilerimizin korunmasının güvencesi olamaz'
Mahir Ünal: 'Twitter, Facebook, Whatsapp bizim kişisel verilerimizin korunmasının güvencesi olamaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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