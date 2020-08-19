Son dakika haber | "Mahallemde Şenlik Var" ile çocukların yüzü gülüyor
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Son dakika haber | "Mahallemde Şenlik Var" ile çocukların yüzü gülüyor

Son dakika habere göre Başiskele Belediyesi, mahallerin kesişim noktalarına kurduğu sahne ile tiyatro gösterilerine devam ediyor.

Son dakika haber |
19.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:23

Başiskele Belediyesi, mahallerin kesişim noktalarına kurduğu sahne ile tiyatro gösterilerine devam ediyor. Dün akşam da Kullar Kültür Merkezi önünde kurulan sahne ile çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

'Mahallemde Şenlik Var' etkinliğiyle çocuk tiyatro ve eğlencelerini çocukların ayağına getiren Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde çocuk etkinliklerine sürpriz hediye ve maskot eğlenceleriyle yüzleri güldürüyor. Korona virüs tedbirleri eşliğinde düzenlenen etkinlikte aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar girişlere yerleştirilen dezenfektan noktalarında önce ellerini dezenfekte etti, ardından sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilen sandalyelere oturdu. Maskesiz hiç kimsenin alana alınmadığı etkinlikte, sık sık tedbirlere uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. Yarışmaların da yapıldığı etkinlikte, çocuklara çeşitli sorular soruluyor ve cevabı bulan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıyor.

İlçenin dört bir yanını gezecek olan 'Mahallemde Şenlik' Var ekibi, her gün bir mahalleye misafir olarak vatandaşları ve çocukları eğlendirmeye devam edecek. Bu kapsamda programlar dahilinde, etkinlik bugün Yeşilyurt Mahallesi Ertuğrul Gazi pakında yapılıyor. Yarın da Yeşilkent Mahallesi Yeşil Park'ta yapılacak olan etkinlik çocukların yüzünü güldürmeye devam edecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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