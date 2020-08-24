HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haber! Mahalleli gençlerden kurulan takım, profesyonel lige yükseldi

Son dakika habere göre ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da bir muhtar tarafından mahallelisinin gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurulan voleybol takımı, Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne yükselerek büyük bir başarı gösterdi.

Son dakika haber! Mahalleli gençlerden kurulan takım, profesyonel lige yükseldi
24.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:49

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da bir muhtar tarafından mahallelisinin gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurulan voleybol takımı, Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne yükselerek büyük bir başarı gösterdi.

Elazığ merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için voleybol takımı kurdu. Sezon başında kurulan ve tüm oyuncuları mahalle gençlerinden oluşan takım, Bölgesel Lig'de mücadele ettiği ilk sezonu şampiyonlukla sonlandırarak Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne adını yazdırdı. Ardından Tunceli'de yapılan 1. etap maçlarını namağlup şampiyon tamamlayan takım, Adıyaman'daki 2. etap müsabakalarında finale kadar yükselmeyi başardı fakat yaşanan pandemi nedeniyle final mücadelesine çıkamadı. Kuruluş amacı ve başarısı ile takdir edilen takım, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2. Lig'e davet edildi. Zamanın çoğunu salonda geçirerek lige hazırlanan gençler, 1. Lig'e yükselmenin planlarını yapıyor.

"Mahallemizin voleybol kültürü zaten vardı"

Takımı geçen sezon kurduklarına belirten Muhtar Özcan Bal, "Bu yıl şehrimizi profesyonel ligde temsil etmeye hak kazandık. Biz bu yola çıktığımızda tamamen kendi gençlerimizle mücadele etmeyi hedeflemiştik. Kendi gençlerimizle devam edeceğiz. Elimizden geldiğince kendi gençlerimizi geliştirme adına mücadelemize devam ediyoruz. Mahallemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesini vereceğiz. Okul sporlarında geçmiş yıllarda şampiyonluklar yaşayan mahallemizin voleybol kültürü zaten vardı. Yeni kurulduk ama voleybol bizim çocuklarımızın ruhunda vardı. Gençlerimiz bizi yanıltmadılar. Biz de yönetim olarak üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi.

"Aksaray şehrin geri kalmış mahallelerinden"

Yola amatör ruhla başladıklarını dile getiren Bal, "Artık bu iş profesyonelliğe dönüştü. Bu gençler de kendilerini gösterip, spordan ekmek yemeyi düşünen çocuklar. Bizim de artık yükümüz arttı. Çünkü artık profesyonel ligde 8 deplasmanımız var. Deplasmanlara gitmek iyi bir külfet gerektiriyor. Mahallemiz şehrin en geri kalmış mahallelerinden. Bu tür bir mahalle, şehri temsil edecekse bize destek verilmesini de bekliyoruz. Bu şehri en iyi şekilde temsil edeceğiz. Geri kalmışlığı bir kenara bırakıp, şehrin saygın bir kulübü olmak istiyoruz. Profesyonel takımların hemen hemen hepsi dışarıdan transferler yaptı. Bizde ise durum farklı. Bu çocukların ben ailesini biliyorum, küçük yaşta beri tanıyorum. Aynı mahallenin, aynı sokakların çocukları ile yola devam ediyoruz. Bizim açımızdan çok farklı ve güzel bir duygu. Kendileri de biz de çok mücadele ettik ve profesyonel lige çıktık. Bu çocuklarla bu işi yapmak bizim için ayrı bir gururdur" ifadelerini kullandı.

Çakmak: "Elimizden tuttu ve bir araya getirdi"

Şampiyonluk yaşadıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen takım kaptanı Fatih Çakmak ise, "Kendi adıma, takımım ve şehrimiz adına gurur duyuyorum. Yıllardır mahalle gençleri olarak bunun hayalini kuruyorduk. Özcan ağabeyimizden Allah razı olsun. Bize inandı, elimizden tuttu ve bir araya getirdi. Hedefimiz yeni sezonda da şampiyonluk olacak. Play-off'lara kalarak 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Voleybolda sonuna kadar yer almayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu başarının uzun yıllar süreceğini düşünüyorum"

Takımın orta oyuncusu Talha Duman ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Yıllardır Aksaray mahallesinde voleybol oynadık. Türkiye Şampiyonu olan Yakup Şevki Paşa İlköğretim Okulu'nda yetiştik. Hocalarımız bize çok destek oldu. Onların desteğiyle bu seviyeye geldik. Bu başarının uzun yıllar süreceğini düşünüyorum. Takım olarak hedefimiz play-off'lara kalmak ve uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele etmek." - ELAZIĞ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı Yaşam
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Koronavirüs hastası dehşet saçtı! 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti 3. Sayfa
Koronavirüs hastası dehşet saçtı! "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum Spor
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı Güncel
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları
Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hacı Bektaş Süleyman Soylu Hacı Bektaş Veli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ozan Güven Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Mahalleli gençlerden kurulan takım, profesyonel lige yükseldi - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 10:49:35. #1.15#
title