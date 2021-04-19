Son dakika haber... "Mahalle polisleri" ramazanda Kovid-19 salgınını önlemek için kapı kapı geziyor

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Mersin'de, artan vakaların önüne geçilebilmesi için denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri, sorumlu oldukları mahallerdeki evleri kapı kapı gezip vatandaşlara salgına ilişkin...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Mersin'de, artan vakaların önüne geçilebilmesi için denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri, sorumlu oldukları mahallerdeki evleri kapı kapı gezip vatandaşlara salgına ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Kovid-19'la mücadelede ön saflarda yer alan Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin "çok yüksek riskli" iller arasında yer almasının ardından denetimlerini sıkılaştırdı.

Toplu kullanım alanlarında salgınla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer taraftan sorumlu oldukları mahallerdeki evleri geziyor.

Ev ve taziye ziyareti yapılmaması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, ramazan dolayısıyla iftarda misafir kabul edilmemesi gerektiğini anlatıyor.

Ekipler, evlerinde görüştükleri vatandaşlara Kovid-19'la mücadeleye ilişkin broşürler de dağıtıyor.

"139 bin 184 vatandaşımızı salgına karşı bilgilendirdik"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana kent genelinde geniş önlemler almaya başladıklarını söyledi.

Alışveriş merkezleri, semt pazarları ve restoranlar gibi toplu kullanım alanlarında denetimler yaptıklarını anlatan Petek, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını aktardı.

Petek, salgınla mücadele çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Şimdiye kadar 139 bin 184 vatandaşımızı salgına karşı bilgilendirdik. Ramazan dolayısıyla çalışmalarımız hız kazandı. Tüm ekiplerimiz, sorumluluk sahasındaki mahallelerde sokak sokak gezip Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için büyük mücadele veriyor. Hem broşür dağıtıp hem de uyulması gereken kuralları tek tek hatırlatıyoruz." diye konuştu.

"Olağanüstü çabalar sarf ediyoruz"

Polis memurlarından Naime Aydın da tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı "savaş" verdiklerine dikkati çekti.

Sorumlu oldukları mahallelerde ramazan dolasıyla tedbirleri arttırdıklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Olağanüstü çabalar sarf ediyoruz. Cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Maske takmanın, sosyal mesafenin ve temizliğin ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Gittiğimiz hanelerde vatandaşlarımıza misafir kabul etmemeleri, özellikle iftarlarda davette bulunmamaları gerektiğiyle ilgili uyarılar yapıyoruz. 'Gerçekten bu kadar riskli mi?' dedikleri zamanlar bile oluyor. Konunun detayını onlara anlatıyoruz. Vatandaşlarımız kaygılanmasınlar, çünkü biz sokaklara ceza yazmak için değil, onları bilinçlendirmek için çıkıyoruz."

"Vatandaşlarımızla iletişim halindeyiz"

Faruk Yener de vatandaşların ramazan dolayısıyla rehavete düşmemesi için sokak sokak gezdiklerini dile getirdi.

Görüştükleri vatandaşlara iftar vakitleri için çeşitli uyarılarda bulunduklarını belirten Yener, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını başladığından beri vatandaşlarımızla iletişim halindeyiz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını, ulaşabildiğimiz bütün vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok vatandaşımıza ulaşırsak, salgını o kadar çabuk yenebileceğimizi düşünüyoruz. Pandemi süreci nedeniyle onlara yardım etmek istediğimizi, salgını beraber yenmek istediğimizi anlattığımız zaman çok güzel karşılık verip kurallara dikkat ediyorlar."

Fehmiye Özkan da ekip arkadaşlarıyla sorumlu oldukları mahallede vaka sayılarının önüne geçmek için çaba sarf ettiklerini anlatarak, "Haneleri sık sık ziyaret etmeye başladık. Her vatandaşımızın evine tek tek gitmeye çalışıyoruz. Sadece anne ve babalara değil, gençlere ve çocuklara da uyarılarda bulunuyoruz. Alabilecekleri önlemlerden bahsedip herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci