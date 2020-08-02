Son dakika haber... Magandanın sıkıştırması sonucu takla atan sıfır otomobil kullanılamaz hale geldi Son dakika haberine göre Magandanın sıkıştırması sonucu takla atan sıfır otomobil kullanılamaz hale geldi -Başka bir aracın sıkıştırdığı sıfır otomobil takla attı 2 kişi yaralandı Bursa'da bir aracın sıkıştırması sonucu takla atan sıfır otomobil kullanılamaz hale gelirken kazada 2 kişi de yaralandı.

Magandanın sıkıştırması sonucu takla atan sıfır otomobil kullanılamaz hale geldi -Başka bir aracın sıkıştırdığı sıfır otomobil takla attı 2 kişi yaralandı BURSA - Bursa'da bir aracın sıkıştırması sonucu takla atan sıfır otomobil kullanılamaz hale gelirken kazada 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-Mudanya yolu Bursa istikameti Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Ç. idaresindeki 16 AE 351 plaklı sıfır otomobil yolda giderken başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu takla attı. Takla atan otomobil başka bir araca çarparak durabildi. Kazada takla atan otomobilde bulunan sürücü Enes Ç. ve beraberindeki bir kişi hafif şekilde yaralanırken, tedbir amaçlı iki yaralı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu trafiğe kapanan Bursa-Mudanya yolu trafik polisi ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kaynak: İHA