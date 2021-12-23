Son dakika haber! Madagaskarlı Bakanın helikopteri düştü, 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Madagaskarlı Bakan Serge Gelle, bir kurtarma görevi esnasında helikopterinin düşmesinin ardından 12 saat yüzerek hayatta kalmayı başardı.

Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle'nin de içinde bulunduğu helikopter, ülkenin kuzeydoğu kesiminde bir yolcu teknesinin batması üzerine bölgede inceleme yapmak üzere olay yerine geçtiği sırada düştü. Madagaskarlı Bakan da 12 saat boyunca yüzerek kıyıya ulaştı. Yetkililer helikopter kazasında 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken Bakan ile birlikte iki güvenlik görevlisinin kazadan sağ olarak kurtulduğunu belirtti. Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken kazadan yüzerek kurtulan Bakan Gelle, Pazartesi 19.30'dan Salı 07.30'a kadar yüzdüğünü söyledi. Bakan, Mohambo'da köylülerin çektiği videoda iyi olduğunu, videoyu ailesinin ve ülkesinin görmesini istediğini söyledi.

Polis Şefi Zafisambatra Ravoavy, Gelle'nin helikopterde bulduğu koltuklarından birini yüzmek için kullandığını belirtirken Bakanın sporda her zaman çok iyi olduğunu ve bir bakan olarak da büyük bir dayanıklılığa sahip olduğunu söyledi.

Madagaskarlı siyasetçi Andry Rajoelina da sosyal medya hesabından, kazada hayatını kaybedenler için büyük üzüntü duyduğunu yazdı. - ANTANANARIVO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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