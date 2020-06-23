Son dakika haber | Madagaskar'da kaçakçılarda nesli tükenme tehlikesinde olan 145 kaplumbağa yakalandı Son dakika haberleri... Madagaskar'da, hayvan kaçakçılarının tekne ile ülke dışına çıkarmaya çalıştığı nesli tükenme tehlikesinde olan 145 kaplumbağa yakalandığı bildirildi.

Madagaskar'da, hayvan kaçakçılarının tekne ile ülke dışına çıkarmaya çalıştığı nesli tükenme tehlikesinde olan 145 kaplumbağa yakalandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ekipleri, halk ve Tsimanapesotse Doğal Parkı yetkilerinden aldıkları ihbar üzerine Atsimo Andrefana bölgesinde bir tekneye operasyon düzenledi.

Operasyonda, Madagaskar'a özgü, nesli tükenme tehlikesinde olan 12'si yavru 145 "radiata" kaplumbağası ele geçirildi.

Kaplumbağaları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 kaçakçı gözaltına alınırken, kaplumbağalar Lavavolo'da bir merkeze gönderildi.

Ülkedeki endemik ve korunan türlerden biri olan radiata kaplumbağalarının nesli, avlanma, kaçakçılık ve doğal ortamlarının yok edilmesi nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA