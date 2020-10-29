Son dakika haber: Macron: "Nice saldırısının ardından ülkede görev alan asker sayısı 3 binden 7 bine çıkarıldı"
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Son dakika haber: Macron: "Nice saldırısının ardından ülkede görev alan asker sayısı 3 binden 7 bine çıkarıldı"

29.10.2020 18:32 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:37
Son dakika haber: Macron:

Son dakika haberlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 kişinin ölümüne neden olan Nice kentindeki bıçaklı saldırının ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 kişinin ölümüne neden olan Nice kentindeki bıçaklı saldırının ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini duyurdu.

Fransa'da sabah saatlerinde Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi'nin yakınlarındaki bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Macron olay yerinden saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerlerimiz, özgürlük anlayışımız ve ülkemizdeki inanç özgürlüğümüz yüzünden saldırıya uğradık. Asla teslim olmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa bir kez daha terör saldırısıyla vuruldu. Terör bu şehrin sakinlerini üçüncü kez vurdu. Hissettiğiniz şoku biliyorum" ifadelerini kullanarak, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini açıkladı. Macron, "Başta kiliseler olmak üzere tüm ibadethaneleri koruyacak konuma geleceğiz" dedi.

Açıklamasında birlik mesajı veren Macron, "Fransa'da tek bir topluluk var, oda Ulusal topluluktur. İnançları ve dinleri ne olursa olsun tüm yurttaşlarımıza bu zamanlarda birleşmemiz ve bölünmememiz gerektiğini söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başbakan Jean Castex Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, ülkenin terörle mücadele eylem planını "acil saldırı" seviyesine çıkarıldığını duyurdu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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