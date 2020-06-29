Son dakika haber: Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Güney Kıbrıs ve AB'ye Türkiye dersi
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Son dakika haber: Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Güney Kıbrıs ve AB'ye Türkiye dersi

Son dakika haberi... Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Güney Kıbrıs ziyaretinde Türkiye'ye ilişkin açıkalamalarda bulundu.

Son dakika haber: Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Güney Kıbrıs ve AB'ye Türkiye dersi
29.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:19

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Güney Kıbrıs ziyaretinde Türkiye'ye ilişkin açıkalamalarda bulundu. Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin Türkiye hakkında kamuoyu önünde farklı, kapalı kapılar ardında farklı konuştuğunu belirten Szijjarto,  "Türkiye-AB ilişkilerindeki en büyük sorun Türkiye'ye karşı ikiyüzlü davranılması" dedi. 

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştirdi. Szijjarto, Güney Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmede, Türkiye'ye ilişkin de açıkalamalarda bulundu. Szijjarto, Rum medyasına verdiği röportajda Türkiye'nin yakında dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olacağını ve AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu kaydetti. "Kıbrıs Rum Kesimi ile çok iyi bir ilişkimiz var ama aynı zamanda Türkiye ile de çok iyi ilişkiler içerisindeyiz" diyen Szijjarto, "Macaristan'a dost iki ülke arasında ihtilaf olduğunu görmek çok üzücü" dedi. 

"TÜRKİYE İLE MACARİSTAN'IN İYİ İLİŞKİLERİ VAR"

Türkiye ile karşılıklı saygıya dayanan çok gerçekçi bir ilişkileri olduğunu ifade eden Macaristan Dışişleri Bakanı, "Ülkenin içişlerine asla karışmayız, Türkiye de bizim iç meselelerimize dair yorum yapmaz veya pozisyon almaz. Çok önemli ticari ilişkilerimiz de var. Büyük Türk yatırımcılar Macaristan'a önemli yatırımlar yapıyor. İlişkimiz özde mantığa, saygıya ve ülkelerin birbirinin içişlerine karışmamasına dayanıyor" dedi.

"AB TÜRKİYE'YE KARŞI İKİ YÜZLÜ TUTUMU BIRAKMALI"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı ve faaliyetlerine dair tutumu sorulan Szijjarto "Bu çok komplike mesele" dedi ve AB'yi Türkiye'ye karşı ikiyüzlü davranmakla eleştirdi. Szijjarto şöyle devam etti: "Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Dış Konular Konseyi'nde birçok kez dile getirdi. Şu ana kadar AB'nin bu meseleye yönelik üniter tavrını bozmadık. Ancak anlayacağınız, Türkiye ile AB arasındaki ilişki Doğu Akdeniz'de olanlardan çok daha komplikedir. Kesin olan bir şey var: Avrupa Birliği artık nihayet Türkiye ile nasıl bir ilişki istediğini samimiyetle söylemelidir. Bu konudaki en büyük sorun ikiyüzlülüktür. AB ülkelerinin büyük bölümü Türkiye salondayken farklı, salonda değilken farklı konuşuyor. Bu tür ikiyüzlü yaklaşımlar-politikalar daha çok karıştırmaktan ve yanlış anlamadan başka bir şeye sebep olmuyor."

"TÜRKİYE İLE OYUN OYNAMAK ADİL DEĞİLDİR"

Türkiye'nin yakında dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olacağını kaydeden Bakan Szijjarto, Türkiye'nin AB'deki geleceği ile ilgili şu ifadelere yer verdi: "AB içerisinde bu meselede neye inandıklarını hiç açıkça söylemeyen ülkeler var. Ancak kapalı kapılar ardında, Türkiye'yi üye kabul etme ve bu konuda destekleme niyetinde olmadıklarını savunuyorlar. İnandıkları bu ise açıkça söylemeleri gerekir ki biz de alternatif olarak bir şey düşünelim, Türkiye ile belki stratejik ilişki veya başka bir şey düşünelim. Ancak yalnız Türkiye ile değil herhangi bir milletle ama özellikle de büyük ve güçlü bir ülke olan Türkiye ile oyun oynamamız ne adildir, ne de sağlıklı. Macaristan'da bir deyişimiz vardır: çocuğa adıyla sesleneceksin. Bu konuda mutlak samimiyete ihtiyaç var. Türkiye yakında dünyadaki ekonomisi en güçlü 10 ülkeden biri olacak, AB için çok önemli bir ticari ortaktır, samimi ilişki ve yaklaşım gerekir. Bana, Türkiye'nin gelecekte AB ile nasıl bir ilişkisi olmasını istediğimi sorarsanız, 'samimi bir ilişki' derim." 


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Kaynak: DHA

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