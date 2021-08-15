Son dakika haber! Macaristan'da otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Macaristan'da otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

Son dakika haber! Macaristan'da otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Macaristan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

Macaristan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis, nedeni henüz belirlenemeyen kazanın, Macaristan'ın Szabadbattyan bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.

Otoyolda devrilen otobüste 50'den fazla kişinin bulunduğu, 8 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazada 2'si ağır 48 kişi de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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