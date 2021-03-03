Son dakika haber | Macaristan Başbakanı Orban'ın partisi Fidesz, Avrupa Parlamentosundaki EPP grubundan ayrıldı
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Son dakika haber | Macaristan Başbakanı Orban'ın partisi Fidesz, Avrupa Parlamentosundaki EPP grubundan ayrıldı

03.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:54
Son dakika haber | Macaristan Başbakanı Orban'ın partisi Fidesz, Avrupa Parlamentosundaki EPP grubundan ayrıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Macaristan'da iktidarda bulunan Fidesz partisi, Avrupa Parlamentosunun en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) yaptığı parti içi kural değişikliğinin "Fidesz'e tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle gruptan ayrılma kararı aldı.

Macaristan'da iktidarda bulunan Fidesz partisi, Avrupa Parlamentosunun en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) yaptığı parti içi kural değişikliğinin "Fidesz'e tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle gruptan ayrılma kararı aldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, partisinin EPP'den ayrılma kararı hakkında EPP Başkanı Manfred Weber'e gönderdiği mektupta, Fidesz milletvekillerinin gruptan istifa ettiğini belirterek, EPP'nin Avrupa Parlamentosundaki Fidesz milletvekillerini sessizleştirme ve etkisizleştirmeye çalıştığını savundu.

EPP'ye Fidesz'in üyeliğini askıya alma imkanı veren yeni düzenlemelerin parti grubunda kabul edilmesini değerlendiren Orban, EPP grubunun kurallarında yapılan düzenlemelerin Fidesz'e ve ona oy verenlere hasmane bir tavır olduğunu ifade etti.

Orban, "Bu düzenlemeler antidemokratiktir, haksızdır ve kabul edilemez. Bu nedenle Fidesz yönetim kurulu EPP grubundan en kısa sürede ayrılma kararı vermiştir." ifadesini kullandı.

Macaristan hükümeti, bir süredir Avrupa Parlamentosunda ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri tarafından demokrasiden uzaklaşmak, medya üzerinde baskı kurmak gibi konularda eleştiriliyordu. Fidesz ile EPP yönetimi arasında da bu nedenle uzun süredir gerginlik bulunuyordu.

EPP yönetimi, daha önce Fidesz'in Avrupa Parlamentosundaki milletvekillerinin EPP üyeliğini askıya alabiliyordu ancak son düzenlemeyle partinin üyeliği de askıya alınabilecek. Orban, geçen hafta yaptığı açıklamada, Fidesz'in üyelik durumunu etkileyecek kararın EPP'de kabul edilmesi halinde gruptan ayrılacaklarını açıklamıştı.

EPP, Avrupa Parlamentosundaki merkez sağ, muhafazakar ve liberal-muhafazakar eğilimli partilerin üyelerini bünyesinde barındırıyor ve parlamentoda en büyük siyasi grup olarak bulunuyor. EPP içinde Almanya'nın CDU/CSU, İspanya'nın Halk Partisi, Bulgaristan'ın GERB, Yunanistan'ın Yeni Demokrasi, İtaya'nın Forza İtalya gibi partilerinin üyeleri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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