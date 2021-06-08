Son dakika haber: Macaristan Başbakanı Orban, AB'deki veto kararlarını savundu
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Son dakika haber: Macaristan Başbakanı Orban, AB'deki veto kararlarını savundu

Son dakika haber: Macaristan Başbakanı Orban, AB'deki veto kararlarını savundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika kararlarını veto etmesinin AB antlaşmalarına uygun olduğunu ve bunu kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika kararlarını veto etmesinin AB antlaşmalarına uygun olduğunu ve bunu kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Macaristan Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan dokümanda, Başbakan Orban, ülkesinin, Hong Kong ile ilgili "siyasi ağırlık ve ciddiyetten" uzak AB'nin ortak bildirisini imzalamadığı için Avrupa'da başta Almanya solu olmak üzere sol kesimin saldırısına uğradığını öne sürdü.

AB'nin ortak bildiri üretme geleneğine son vermesi gerektiğini çünkü bu tür adımların AB'yi komik duruma düşürdüğünü savunan Orban, "Bunu veto ettik, eğer yüz defa daha sunsalar her defasında reddedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soğuk Savaş siyasetinin ve kültürünün dünya siyasetinde yeniden ortaya çıkmasının engellenmesi gerektiğine inandıklarını ve AB'nin de buna göre Çin politikası belirlemesi gerektiğini kaydeden Orban, "Soğuk Savaş'ın yeniden başlaması, Avrupa, Orta Avrupa ve Macaristan'ın çıkarlarına aykırıdır. Bizim, gelişime, yeşil ve dijital gelişime ihtiyacımız var. Boykotlara, yaptırımlara, ders vermeye değil, işbirliğine, yatırıma, ticarete ve kültürel-bilimsel ilişkilere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Orban, ülkesinin daha önce olduğu gibi gelecekte de uluslararası iş birliğini geliştirmek için elinden geleni yapacağını, AB antlaşmalarında yer alan haklarını kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, AB dış politika kararlarında oy birliği ilkesinin Avrupa'nın birlikteliğini riske attığını belirtmiş ve "Bundan dolayı açık bir şekilde şunu söylemek gerekir; veto kaldırılmalı." şeklinde konuşmuştu.

Son dönemde Macaristan'ın vetosu nedeniyle İsrail ve Çin ile ilgili AB'de ortak açıklama yapılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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