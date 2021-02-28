Son dakika haber: Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı
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Son dakika haber: Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı

28.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:08
Son dakika haber: Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı

Son dakika haber: Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı yapıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı yapıldı.

Orban, yaptığı açıklamada, aşı kampanyası kapsamında sıranın hükümet yetkililerine geldiğini ve kendisine Çin aşısının uygulandığını söyledi.

Aşı sonrası kendisini çok iyi hissettiğini belirten Orban, ülkede 3. dalganın etkili olduğunu belirterek herkesten aşı kaydı yaptırmalarını istedi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 469 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 428 bin 599'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artışla 14 bin 974'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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