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Son dakika haber: Lykia World Antalya Golf Otele icra şoku

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren ve dünyanın en iyi golf sahalarından birine sahip olan Lykia World Antalya Hotel, icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.

Son dakika haber: Lykia World Antalya Golf Otele icra şoku
19.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 19.07.2020 09:54

Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren ve dünyanın en iyi golf sahalarından birine sahip olan Lykia World Antalya Hotel, icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, Antalya Manavgat'ta faaliyet gösteren ve dünyanın en iyi golf sahaları arasında ilk 100 arasında gösterilen 330 milyon TL değerindeki Lykia World Antalya Hotel icradan yarı fiyatı olan 165 milyon TL'ye satışa çıkacak. 376 bin metrekare yüzölçüme sahip otel kompleksi ve 299 bin metrekare yüzölçüme sahip golf sahası ile dikkat çeken kompleks, 17 Ağustos saat 10.20'de satışa çıkacak. Üst kullanım hakkı 1998 yılında alınan ve toplam tahsis süresi 55 yıl olan otelin üst kullanım hakkı 2053 yılında sona erecek. Otel konumu ve denize sıfır olması ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

İcra uzmanı Caner Çakı, "Şartnamedeki bilgilere baktığımızda hazineye ait 675 bin metrekare arazi üzerine kurulu otel, 55 yıllık üst kullanım hakkı ile 2053 yılına kadar tahsis süresi bulunuyor. Konum itibarı ile de dikkat çeken bir yerde bulunan otelin genel durumunun da çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Turizm sektörü ile ilgilenenler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi. - ANTALYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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