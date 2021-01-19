Son dakika haber... Lüleburgaz'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... Lüleburgaz'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

19.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:08
Son dakika haber... Lüleburgaz'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Yıldız Mahallesi Çermen Caddesi'nde Elif Yücekonuk idaresindeki 39 LZ 975 plakalı seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Otomobilin motor kısmından çıkan dumanları fark eden Yücekonuk araçtan inerek durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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