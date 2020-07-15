Son dakika haber... Lüleburgaz'da "Mahallede Şenlik Var" etkinliği düzenlendi
Son dakika haberi: Lüleburgaz Belediyesince "Mahallede Şenlik Var" etkinliği düzenlendi.
15.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:28
Lüleburgaz Belediyesince "Mahallede Şenlik Var" etkinliği düzenlendi.
Sosyal gelişim faaliyetleri kapsamında Kocasinan Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 4-11 yaş çocuklara kukla gösterisi yapıldı, seramikten heykel ve keçe yapımı gösterildi.
Daha sonra Yeni Mahalle Çocuk Sokağı'nda yazar Mercan Civan, masal saati ve uzay yolculuğu hikayelerini anlattı.
Etkinliğe Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, etkinliklerin ay sonuna kadar süreceği belirtildi.
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Kaynak: AA