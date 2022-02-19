Son dakika haber! Lüleburgaz'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
AA, Çınar Türkmen - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Lüleburgaz ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'ta bulunan iş hanının havalandırma boşluğundan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Havalandırma boşluğuna atılan çöplerin yanması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
AA / Çınar Türkmen - Güncel