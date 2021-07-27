Son dakika haber | Lüleburgaz'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberine göre Lüleburgaz ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.
Celaliye köyünde çöplük alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop