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Son dakika haber... Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, BAE-İsrail anlaşmasını eleştirdi Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasının bölgeye istikrar getirmesinden şüphe duyduğunu belirterek, BAE'nin kendi Arap kardeşlerini yarı yolda bıraktığını söyledi.

Son dakika haber... Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, BAE-İsrail anlaşmasını eleştirdi Açıklaması
14.08.2020 23:41 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:44

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasının bölgeye istikrar getirmesinden şüphe duyduğunu belirterek, BAE'nin kendi Arap kardeşlerini yarı yolda bıraktığını söyledi.

Asselborn, Alman Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, İsrail ile BAE arasında yapılan normalleşme anlaşmasını değerlendirdi.

Asselborn, söz konusu anlaşmanın, son iki ayda yapılmadığına işaret ederek, "Bu yakınlaşma son iki veya üç yılda görülüyordu. Çok net belli, Körfez'deki Sünniler İran'a karşı İsrail ile ittifak yapıyor. İran'ın politikası olmadan bunun asla mümkün olamayacağına inanıyorum. Filistinlilerle dayanışmanın, özellikle Körfez'de artık bir öncelik olmadığı uzun zamandır görülüyordu." ifadelerini kullandı.

Bölgede istikrar olmayacak

Jean Asselborn, İsrail'in resmi olarak iki devletli bir çözüm de hayal edebileceklerini açıkladığını ancak gelişmelerin iki devletli bir çözüme aykırı olduğunu vurgulayarak, "İki devletli bir çözüm olmadığı sürece ki ben buna buna ikna olmuş durumdayım, Körfez ülkeleri arasında bile istikrar olmayacak. Bunu göreceksiniz." diye konuştu.

Bahreyn, Suudi Arabistan ve bölge ülkelerinin de aynı adımı izleyeceklerini sanmadığını kaydeden Asselborn, bölge ülkelerinin İran'dan çekindiklerine dikkati çekti. Asselborn, "Ama bence ekonomik çıkarlar peşinde koşmak ve belki de kendiniz için daha fazla güvenliğe sahip olmak için kendi kardeşlerinizi yarı yolda bırakamazsınız. Filistinliler ve Arap olan Filistin halkı gerçekten iplerin arasına sıkışmış durumda ve eğer iki devletli çözüm burada düşürülürse ki sonunda bu mümkün, o zaman inanıyorum ki bu bölgede yine de istikrar bulunamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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