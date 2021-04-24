Son dakika haber: Lüks marka aracıyla gelerek hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada
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Son dakika haber: Lüks marka aracıyla gelerek hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Lüks marka aracıyla gelerek hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada Gaziantep'te lüks marka arabayla gelerek işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Lüks marka aracıyla gelerek hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te lüks marka arabayla gelerek işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesinde meydana gelen bir işyerinde hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları incelemeler sonucu 2 şüphelinin lüks marka arabayla gelerek işyerinden bilgisayar ve teknolojik alet çaldığını tespit etti. Olayla ilgili 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan işyerine ait olan hırsızlık malzemelerinin ise mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

Son dakika haber: Lüks marka aracıyla gelerek hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada
Son dakika haber: Lüks marka aracıyla gelerek hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada
Son dakika haber: Lüks marka aracıyla gelerek hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada
Son dakika haber: Lüks marka aracıyla gelerek hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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