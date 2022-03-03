Son dakika haber... Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamiyye, Büyükelçi Ulusoy ile Türk yatırımlarını görüştü

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile Türk firmaların ülkesindeki yatırımlarını görüştü.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Bakan Hamiyye'nin, başkent Beyrut'ta Büyükelçi Ulusoy ile yaptığı görüşmesine, Türk Hava Yolları (THY) Beyrut Ofisi Müdürü Hasan Hamdan ve Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürü Fadi el-Hasan'ın da katıldığı belirtildi.

Görüşmede, Hamiye'nin Türkiye'ye ziyareti sırasında mevkidaşı Adil Karaismailoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ele aldıkları iki ülkenin ulaştırma alanındaki iş birliği konuşuldu.

Bakan Hamiyye, Türk firmaların ülkesindeki yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hamiyye, Türk şirketlerin demir yolları başta olmak üzere Beka ve Trablusşam vilayetlerinde yeni tahıl silolarını inşa etme olanaklarına da işaret etti.

Büyükelçi Ulusoy da Hamiyye'nin Türkiye'ye ziyareti sırasında ele alınan konuların takipçisi olduklarını söyledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bakanlardan oluşan kalabalık bir heyetle geçen ay Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

Mikati, son dönemde iki ülke ilişkilerini güçlü şekilde daha ileriye götürecek siyasi, ekonomik, turizm ve kültürel alanlarda iş birliği ve anlayış ufkunun varlığının altını çizmişti.