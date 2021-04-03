Son dakika haber! Lübnan Maruni Patriği, acilen teknokrat hükümeti kurulması gerektiğini belirtti
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Son dakika haber! Lübnan Maruni Patriği, acilen teknokrat hükümeti kurulması gerektiğini belirtti

Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Lübnan Maruni Patriği, acilen teknokrat hükümeti kurulması gerektiğini belirtti

Son dakika gelişmesine göre Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, ülkenin yönetim sisteminin değiştirilmesini ve devlet kurumlarını yıkmak isteyen taraflar olduğuna işaret ederek, acilen teknokrat hükümetinin kurulmasının gerektiğini söyledi.

Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, ülkenin yönetim sisteminin değiştirilmesini ve devlet kurumlarını yıkmak isteyen taraflar olduğuna işaret ederek, acilen teknokrat hükümetinin kurulmasının gerektiğini söyledi.

Rai, Paskalya Bayramı münasebetiyle başkent Beyrut'taki Patrikhanede yaptığı konuşmada, ülkede aylardan bu yana yaşanan hükümet kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Lübnan'ın yapısını, sistemini, kimliğini ve geleneklerini değiştirmeyi amaçlayan bir planla karşı karşıya olduklarını belirten Rai, şunları kaydetti:

"Anayasal, mali, finansal, askeri ve yargı kurumlarını peş peşe yıkma yöntemini benimseyen bazı çevreler var. Çözüme ulaşılmaması için sorun üretme yöntemini benimseyen çevreler var."

Maruni Patriği, tüm bu planlara karşılık, Arap ülkelerinden ve uluslararası camiadan yardımların gelmesi için reform sürecini başlatacak bir hükümete acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Patrik Rai, "Lübnan; bakanları güven veren ve başarılı olma kapasitesine sahip, teknokratlardan oluşan bir hükümetin kurulmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da Müslüman ve Hristiyan dinlerine mensup mezhep eksenli siyasi güçler, aylardır yeni hükümeti kurma konusunda anlaşamıyor.

Maruni Patriği Rai, 27 Şubat'ta da ekonomik ve siyasi krizin çözümü için Birleşmiş Milletler himayesinde uluslararası diyalog konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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