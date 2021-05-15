Lübnan-İsrail sınırında İsrail protestosu

Lübnan'ın İsrail sınırında bulunan kasabalarda toplanan yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti.

Lübnan'ın İsrail sınırında bulunan kasabalarda toplanan yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti. Lübnanlılar, sınırdaki duvarda bulunan kameraları kırdı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları bu kez Lübnan- İsrail sınırında bulunan Kfarkela ve Adaisse kasabalarında protesto edildi. İsrail karşıtı slogan atan Lübnanlılar, Filistin'e destek verilmesi çağrısında bulundu. Sınırda dün gerçekleştirilen eylemlerde bir Lübnanlının öldürülmesini de kınayan eylemciler, İsrail sınırındaki duvarda yer alan kameraları kırdı.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı