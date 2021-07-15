Son dakika haber | Lübnan hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, görevden çekildi

Son dakika habere göre Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, görevden çekildiğini duyurdu.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, görevden çekildiğini duyurdu.

Ekonomik ve siyasi krizin şiddetlendiği Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri görevden çekildiği ve hükümeti kurmayacağını açıkladı. Dün 24 bakandan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a sunan Hariri, "Sayın Lübnan Cumhurbaşkanıyla anlaşamayacağımız belli oldu. Kendimi hükümet oluşumundan muaf tutuyorum" ifadelerini kullandı. Lübnan basınında yer alan haberlerde, Hariri'den 24 bakandan oluşan hükümette değişiklik istenildiği için hükümet kurma görevinden çekilmeye karar verdiği kaydedildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'nın 4 Ağustos 2020'deki patlamanın ardından ülke hükümetsiz kaldı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı