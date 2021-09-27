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Son dakika haber: Lübnan'daki liman patlamasını soruşturan hakim hakkında görevden alma davası açıldı

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Lübnan'daki liman patlamasını soruşturan hakim hakkında görevden alma davası açıldı

Son dakika haber: Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasını soruşturan hakim hakkında "görevden alınma" davası açıldığı bildirildi.

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasını soruşturan hakim hakkında "görevden alınma" davası açıldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, eski İçişleri Bakanı ve mevcut Milletvekili Nihad Maşnuk, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" davası açtı.

Haber de, davanın açılması üzerine Temyiz Mahkemesinden karar çıkana kadar, Bitar başkanlığında yürütülen patlama soruşturmasıyla ilgili tüm davaların askıya alınmasına karar verildiği aktarıldı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Patlamayı soruşturan hakim Fadi Savvan, 10 Aralık'ta eski Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Hakim Savvan, 17 Aralık'ta eski bakanların kendisine karşı Başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine soruşturmayı geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini hakim Savvan'dan almıştı.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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