Son dakika haber! Lübnan'da yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Adib istifa etti

Son dakika gelişmesine göre Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Adib istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Adib istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki facia sonrası yaşanan siyasi krizin ardından Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib bir ay süren hükümet kurma çalışmaları sonrası istifa etti. Adib Cumhurbaşkanı Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından, özellikle ekonomi bakanının kim olacağına ilişkin yaşanılan anlaşmazlık nedeniyle hükümet kurma görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta meydana gelen ve en az 190 kişinin ölümüne yol açan şiddetli patlamanın ardından başlayan hükümet karşıtı protestolarda eski Başbakan Hassan Diab liderliğindeki hükümet 10 Ağustos'ta istifa etmişti. Yeni başbakanı seçmek için 31 Ağustos'ta Temsilciler Meclisinde gerçekleşen oylama sonucu Başbakanlık ve yeni hükümet kurma görevi ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Adib'e verilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı