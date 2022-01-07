Son dakika! Lübnan'da yakıt deposunda patlama

Lübnan'ın güneyinde yer alan Nabatiyeh kentinde yakıt deposunda patlama meydana geldi.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Nabatiyeh kentinde, elektrik üretimi için kullanılan jeneratörlerin yakınında bulunan yakıt deposunda patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama birçok kişinin yaralandığı aktarılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

(Muhammed Rabah - Nisrine Borghol/İHA)

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