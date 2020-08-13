Son dakika haber... Lübnan'da liman patlamasına dair soruşturmaya Askeri Hakim Savvan atandı Son dakika haberleri... Lübnan Yüksek Yargı Konseyi, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmada Askeri Hakim Fadi Savvan'ı adli müfettiş olarak görevlendirdi.

Lübnan Yüksek Yargı Konseyi, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmada Askeri Hakim Fadi Savvan'ı adli müfettiş olarak görevlendirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'in önerisi üzerine Yüksek Yargı Konseyi patlamayla ilgili soruşturmaya Askeri Hakim Savvan'ı atadı.

Savvan'ın şu ana kadar 19 kişinin gözaltında alındığı Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili soruşturmayı yarın itibarıyla teslim alması bekleniyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Patlama sonucu 171 kişinin hayatını kaybettiği, 30-40 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı. Lübnanlı yetkililer, yaklaşık 6 bin yaralıdan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA