Son dakika haber: Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sözleri eski başbakanların...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sözleri eski başbakanların...

01.10.2020 02:29 | Son Güncelleme: 01.10.2020 02:32
Son dakika haber: Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sözleri eski başbakanların...

Gelen son dakika haberine göre Lübnan'da Sünni eski başbakanlar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sarf ettiği sözlerinin "dolaylı tehdit" olarak algılandığına dikkati çekerek, Nasrallah'a tepki gösterdi.

Lübnan'da Sünni eski başbakanlar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sarf ettiği sözlerinin "dolaylı tehdit" olarak algılandığına dikkati çekerek, Nasrallah'a tepki gösterdi.

Lübnan'da farklı dönemlerde başbakanlık makamına oturan Fuad Sinyora, Temmam Selam, Necib Mikati ve Saad Hariri, hükümetin kurulamamasına ilişkin Nasrallah'ın önceki gün yaptığı televizyon konuşmasına tepki olarak ortak bir açıklama yayımladılar.

Yeni hükümetin kurulması konusunda, Nasrallah'ın kendilerine yönelik suçlayıcı ifadelerinin yalanlandığı açıklamada, Nasrallah'ın siyasi partileri temsil eden bir kabine kurulmasını istediği ancak bunun, ülkeyi ekonomik krizden kurtarma çabalarıyla uyuşmayacağı savunuldu.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın söz konusu konuşmasında, 2008 yılında vuku bulan olayları hatırlatmakla iyi yapmadığına işaret edilen açıklamada, "Lübnanlılar, bu olayları hatırlatmayı, 'kabul edilemez dolaylı bir tehdit' olarak görüyor. Bu hatırlatma ayrıca şiddet ve güvenlik kaosunu da ima ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Nasrallah'ın sarf ettiği ifadeler ve 2008 yılındaki olaylar

Nasrallah, Lübnan'da yeni hükümetin kurulamamasıyla ilgili 27 Eylül'de yaptığı televizyon konuşmasında, eski başbakanlara yönelik çeşitli suçlamalarda bulunarak, "Hükümetlerde var olmamızın sebebinin, direnişin (Hizbullah'ın silahlı kanadı) arkasını kollama olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla Lübnan'da 5 Mayıs 2008'de yaşananların tekrarlanmaması ve direnişin arkasını kollamak için hükümette var olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan hükümeti, Hizbullah tarafından kullanılan bir telekomünikasyon ağının yasa dışı olduğunu ve devletin güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, bununla ilgili soruşturma başlatılacağını açıklamış, ayrıca Hizbullah ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Beyrut Havalimanı Güvenlik Şefi'ni görevden almayı kararlaştırmıştı.

Bunun ardından taraflar arasında, Hizbullah'ın, Beyrut'un batısının kontrolünü ele geçirmesine dek giden çatışmalar başlamıştı.

Lübnan'da yeni hükümeti kurma girişimi sonuç vermedi

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da hükümet, 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından halktan gelen tepkiler üzerine istifa etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki krize karşı reformları hayata geçirecek bir hükümetin kurulması ve sonrasında Paris'te Lübnan'a destek için uluslararası konferans düzenlenmesi girişimini başlatmıştı.

Macron'un söz konusu girişimi, Şii Hizbulllah ve Emel Hareketi'nin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kendi paylarına düşen bakanlıklara getirilecekler konusunda geri adım atmamaları nedeniyle başarısızlığa uğramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Charles Michel Fahrettin Koca Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Özlem Yıldız Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Mbaye Diagne Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sözleri eski başbakanların... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 02:34:01. #1.15#
title