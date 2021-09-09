Son dakika haber! Lübnan'da bir hastane akaryakıt krizi nedeniyle kapandı
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Son dakika haber! Lübnan'da bir hastane akaryakıt krizi nedeniyle kapandı

Son dakika haber! Lübnan'da bir hastane akaryakıt krizi nedeniyle kapandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Lübnan'ın güneyindeki bir özel hastane, elektrik jeneratörlerine akaryakıt bulanamadığı için bugün itibariyle hasta kabul etmeyeceğini duyurdu.

Lübnan'ın güneyindeki bir özel hastane, elektrik jeneratörlerine akaryakıt bulanamadığı için bugün itibariyle hasta kabul etmeyeceğini duyurdu.

Güneydeki Sayda kentinde yer alan Özel Janoub Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, elektrik ihtiyacını karşılayacak mazotun tedarik edilemediği belirtildi.

Yakıt krizi sebebiyle bugün öğle saatlerinden itibaren böbrek hastaları dahil kapılarının tüm hastalara kapatıldığı aktarılan açıklamada, "İrademiz dışında gelişen bu durumdan dolayı özür dileriz." denildi.

Açıklamada, Sayda Belediyesi'ndeki ilgili birim ile Lübnan Özel Hastaneler Sendikası'na müracaatlarına rağmen sonuç alamadıklarına işaret edildi.

Ülkedeki akaryakıt ve elektrik krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Lübnan Enerji Bakanlığı'na bağlı Petrol Genel Müdürlüğü, hükümetin kararından sonra akaryakıt fiyatlarına yüzde 66'dan fazla zam yapmıştı. Yeni fiyatlar üzerinden ithal edilen yakıt bugün itibarıyla piyasaya sürüldü ancak krizin sonucu olan istasyon önlerindeki uzun kuyruk manzaraları devam ediyor.

Siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'da iki buçuk ay önce başlayan enerji sıkıntısı nedeniyle günlük 20 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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