Son dakika haber... Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Hariri'nin hükümet krizinde Cumhurbaşkanı Avn'a yönelik suçlamalarını yalanladı

Gelen son dakika haberlerine göre Lübnan Cumhurbaşkanlığı, hükümeti kurmakla görevli eski Başbakan Saad el-Hariri'nin, kabinenin üçte birinin kendi partisinden olması konusunda Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a yönelttiği suçlamanın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, hükümeti kurmakla görevli eski Başbakan Saad el-Hariri'nin, kabinenin üçte birinin kendi partisinden olması konusunda Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a yönelttiği suçlamanın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hariri'nin Cumhurbaşkanı Avn'ın kabinenin üçte birinin kendi partisinden olması konusunda ısrarı nedeniyle sonuca ulaşamadıklarını belirttiği basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Hariri'nin, Avn'ın 21 Mart Pazar günü kendisine gönderdiğini ifade ettiği listeye atfen, Cumhurbaşkanının, sadece hükümetin oluşturulmasında izlenecek yöntemle ilgili bir yazı gönderdiğine değinilen açıklamada, herhangi bir ismin yer almadığı listede Cumhurbaşkanı Avn'ın kabinenin üçte birini talep etmiş olduğu anlamı taşımadığı savunuldu.

"Hariri'nin sözleri ve üslubunun şaşırtıcı olduğu." ifade edilen açıklamada, "Hükümeti kurmakla görevli başbakanın bugün infial içinde, 9 Aralık 2020'de hükümeti kurduğunu ancak eksikleri olduğu için Cumhurbaşkanının onayından geçmediğini açıklaması üzücüdür." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasına Hariri'nin basın ofisinden yanıt geldi

Ofisten yapılan açıklamada, Hariri'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesinden bu yana gerçekleştirdiği her görüşmede Cumhurbaşkanı Avn'ın, kabinenin üçte birini kendi partisine (Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi) tahsis etmede ısrar ettiği ve bu durumun artık tüm Lübnanlılar tarafından bilindiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın gönderdiği listeyle Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürlüğünün gönderdiği listenin aynı olmadığı ve bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Hariri de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanının gönderdiği listeyi paylaştı ve bunu Lübnanlıların aklına saygı duyduğundan yaptığını dile getirdi.

Hariri'nin paylaştığı listede, 6'sını Avn'ın belirlediği, 18 bakandan oluşan bir hükümet listesi görülüyor. Listede bakanlıklara gelecek isimler yer almıyor.

Hariri dün Cumhurbaşkanlığı Sarayına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ile yaptığımız son görüşmede, bugün yeniden bir araya gelmek için anlaşmıştık. Ancak maalesef kendileri, dün kabinenin üçte birini kendi partisine (Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi) tahsis edecek şekilde bana bir liste gönderdi. Cumhurbaşkanına saygı çerçevesinde, hükümeti kurma görevi kendisinde olmadığı için kabul etmeyeceğimi ilettim." demişti.

Teknokratlardan oluşan 18 üyeli kabine listesini 100 gün önce Avn'a sunduğunu söyleyen Hariri, "Cumhurbaşkanına, sunduğum kabinede değişiklikler yapma kolaylığını sağlamaya hazır olduğumu belirttim ancak hükümetin üçte birini alma konusunda ısrar etti." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip bulunan Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu