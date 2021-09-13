Son dakika haberleri | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BMGK kararına uyması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BMGK kararına uyması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına uyması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına uyması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col'u başkent Beyrut'ta kabul etti.

Görüşmede Avn, ülkesinin güney bölgesinde istikrarın korunması için UNIFIL ile Lübnan ordusu arasındaki iş birliğine çok güvendiğini ifade etti.

Lübnan-İsrail sınırındaki tüm çatışmaların sona ermesini öngören BMGK'nın 1701 sayılı kararını tüm içeriğiyle uygulama yönündeki taahhütlerini yineleyen Avn, söz konusu karara uyması için İsrail tarafına baskı yapılmasını istedi.

Avn, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini tekrar tekrar ihlal etmesiyle oluşan güvenlik krizlerinde UNIFIL'in gerginliği kontrol altına almak için gösterdiği çabalara dikkati çekti.

UNIFIL'in görev süresinin bir yıl daha uzatılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Avn, karara Lübnan ordusuna lojistik destek sağlanmasına ilişkin bir madde eklenmesinden de övgüyle söz etti.

Avn, BMGK'nın Lübnan ordusuna 6 ay boyunca akaryakıt, yiyecek, ilaç ve lojistik destek sağlanması talebi için şükranlarını ifade etti.

Görüşmede UNIFIL Komutanı Del Col da ülkenin güneyindeki olaylara ilişkin Cumhurbaşkanı Avn için bir sunum yaptı.

BM Güvenlik Konseyinin Ağustos 2016'da aldığı 1701 sayılı karar, Lübnan ile İsrail sınırındaki tüm çatışmaların sona ermesini öngörüyor.

Son dakika haberleri | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BMGK kararına uyması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Son dakika haberleri | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BMGK kararına uyması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Son dakika haberleri | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BMGK kararına uyması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Son dakika haberleri | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BMGK kararına uyması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi
AA - Son Dakika Haberleri
Afganistan konulu uluslararası konferans Cenevre'de başladı

Afganistan konulu uluslararası konferans Cenevre'de başladı

 İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Deniz Akkaya Kenan Doğulu
Spor Nihat Özdemir Şenol Güneş Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Kerem Aktürkoğlu Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BMGK kararına uyması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:01:10. #1.11#