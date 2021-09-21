Son dakika haber! Lübnan Başbakanı Mikati'nin ilk yurtdışı ziyareti Fransa'ya - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Lübnan Başbakanı Mikati'nin ilk yurtdışı ziyareti Fransa'ya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber! Lübnan Başbakanı Mikati'nin ilk yurtdışı ziyareti Fransa'ya

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hükümetinin Lübnan parlamentosundan güvenoyu almasının ardından Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, yurtdışına ilk resmi ziyaretini Fransa'ya yapacağı aktarıldı.

Hükümetinin Lübnan parlamentosundan güvenoyu almasının ardından Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, yurtdışına ilk resmi ziyaretini Fransa'ya yapacağı aktarıldı.

Lübnan'da hükümeti kurma görevini üstlenen Necib Mikati, 13 ay sonra hükümeti kurarak parlamentoda dün yapılan oylamada güvenoyu almıştı. Lübnan Başbakanlık Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Necib Mikati'nin yurtdışına ilk resmi ziyaretini perşembe günü Fransa'ya yapacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Mikati'nin cuma günü ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği kaydedildi. - BEYRUT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Adnan Menderes Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Buray Gökhan Çıra Burak Yamantürk
Spor Muslera Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Lübnan Başbakanı Mikati'nin ilk yurtdışı ziyareti Fransa'ya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 21:56:32. #1.11#