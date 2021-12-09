Son dakika haber: Lübnan Başbakanı Mikati Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile "iş birliğini" görüştü - Haberler
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Son dakika haber: Lübnan Başbakanı Mikati Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile "iş birliğini" görüştü

Son dakika haber: Lübnan Başbakanı Mikati Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile
AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Mikati, bölgesel gelişmeler, ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve Lübnan'daki siyasi süreçte yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Lübnan halkını "kardeş" olarak nitelendiren Sisi, Mısır'ın Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda bu ülkede güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması yönünde kararlı olduğunu dile getirdi.

Lübnan Başbakanı Mikati de Mısır'la olan siyasi ve ekonomik düzeydeki ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

Mikati ayrıca ülkesinin içinde bulunduğu krizlere karşı Mısır'ın vermiş olduğu destekten de övgüyle söz etti.

Görüşmede, Mısır tarafından Başbakan Mustafa Medbuli, Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve İstihbarat Şefi Abbas Kamil de hazır bulundu.

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AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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