Son dakika haber | Lübnan Başbakanı, genel seçimlerin mayısta yapılmasını öngören kararı imzaladı - Haberler
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Son dakika haber | Lübnan Başbakanı, genel seçimlerin mayısta yapılmasını öngören kararı imzaladı

Son dakika haber | Lübnan Başbakanı, genel seçimlerin mayısta yapılmasını öngören kararı imzaladı
AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkede tartışmalara neden olan genel seçimlerin 17 Mayıs'ta yapılmasını öngören kararı imzaladığını açıkladı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkede tartışmalara neden olan genel seçimlerin 17 Mayıs'ta yapılmasını öngören kararı imzaladığını açıkladı.

Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda yıl sonu durum değerlendirmesi amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Ülkedeki genel seçimlerin Mayıs 2022'de yapılmasını öngören kararı imzaladığını belirten Mikati, "Cumhurbaşkanı'nın da (Mişel Avn) imzalayacağına inanıyorum." dedi.

Meclisin daha önce seçim tarihini mart ayı olarak belirlediğini ancak Avn'ın bunu veto ettiğini hatırlatan Mikati, seçimlerin vaktinde yapılmasından da sorumlu olduklarını dile getirdi.

Bazı Avrupa ülkelerinin "kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalar yönelttiği Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin görevden alınması ihtimaline değinen Mikati, "Kimse savaş sırasında memurlarını değiştirmez." ifadesini kullandı.

Başbakan Mikati, İran'ın Hizbullah üzerinden ülkede nüfuz sahibi olduğu yönündeki soruya ise şu cevabı verdi:

"Lübnan bağımsız bir devlettir ve İran'ın Lübnan'da nüfuzunun olduğunu kabul etmiyorum. Hizbullah, bir siyasi parti olarak Lübnan'da bulunuyor."

Lübnan'daki seçim tarihi tartışmaları

Lübnan Meclisi, 19 Ekim'de düzenlediği olağan oturumda, genel seçimlerin erkene alınarak 27 Mart 2022'de yapılmasına karar vermişti.

Normal şartlarda Mayıs 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerin, ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 2 ay öne çekildiği belirtilmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Avn, seçimlerin öne alınması halinde "lojistik yetersizlik ve diasporanın oy kullanmayacağı" gerekçesiyle karara itiraz etmiş ve yeniden görüşülmesi için Meclise göndermişti.

Lübnan Meclisi, 28 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın itirazına rağmen oy çokluğuyla genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasını kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi ise 21 Aralık'ta duruma müdahale etmiş, seçimlerin öne çekilmesi kararını kabul etmeyerek Anayasa'ya göre mayısta yapılmasını onaylamıştı.

Son dakika haber | Lübnan Başbakanı, genel seçimlerin mayısta yapılmasını öngören kararı imzaladı

Son dakika haber | Lübnan Başbakanı, genel seçimlerin mayısta yapılmasını öngören kararı imzaladı

Son dakika haber | Lübnan Başbakanı, genel seçimlerin mayısta yapılmasını öngören kararı imzaladı

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AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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