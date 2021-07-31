Son dakika haber... Lokanta bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Lokanta bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika haber... Lokanta bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir lokantanın bacasından çıkan yangın paniğe neden olurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir lokantanın bacasından çıkan yangın paniğe neden olurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Gölbaşı Gazı Osman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lokanta bacasından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası dumanı gören vatandaşlar işletme sahiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmazken, ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Lokanta bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:15:49. #1.16#

title