Son dakika haber! Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta sağanak yağışlar sele neden oldu
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Son dakika haber! Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta sağanak yağışlar sele neden oldu

Son dakika haber! Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta sağanak yağışlar sele neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu. Sele teslim olan kentte cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius, yılın en güçlü yağışlarından biriyle karşı karşıya. Vilnius'ta sabahın erken saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu. Yaşanan felakette, özellikle Vilnius'un kuzey kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede cadde ve sokaklar sel sularına teslim oldu. Meydana gelen sel nedeniyle bazı binek araçların sular altında kaldığı kentte araç trafiği durma noktasına gelirken, su baskınları yaya yollarının da kapanmasına neden oldu. Ayrıca kentte bazı bina ve evlerde ise su baskınları meydana geldi.

Kent yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağış miktarının 50 milimetreye kadar ulaştığı belirtilerek, yağış seviyesinin endişe verici olduğuna dikkat çekildi. Sel felaketinde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildiren yetkililer, kent halkına acil bir durum olmadan evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.

Öte yandan yaz mevsiminin yaşandığı Litvanya'da, 30 santigrat dereceyi aşan hava sıcaklığının, 15 Temmuz'da en yüksek 32 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.

(Evelina Eitmantyte/İHA)

Son dakika haber! Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta sağanak yağışlar sele neden oldu
Son dakika haber! Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta sağanak yağışlar sele neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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