Son dakika haber... Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Bir son dakika haberine göre Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, 13-14 Temmuz'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, 13-14 Temmuz'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Litvanya Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasında Türkiye-Litvanya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkın görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı