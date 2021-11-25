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Liseli kayıp kızlardan sevindirici haber...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Liseli kayıp kızlardan sevindirici haber...

Bursa'da 4 gün önce "işe gidiyorum" diyerek evlerinden ayrılan 16 yaşındaki Ayşegül Arık ve Gamze polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da 4 gün önce "işe gidiyorum" diyerek evlerinden ayrılan 16 yaşındaki Ayşegül Arık ve Gamze polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

21 Kasım pazar sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde Veziri caddesindeki evlerinden işe gitmek için ayrılan Ayşenaz Arık (16) ve aynı mahallede oturan Gamze isimli arkadaşı ile buluşup birlikte gezmeye başladı. İddiaya göre, ikili sosyal medya hesaplarından Kestel'de olduklarına dair bir hikaye paylaşımı yaptı. Bu paylaşımdan sonra telefonlarına ulaşılamayan genç kızlardan kimse haber alamadı. Aileler durumu polise bildirirken iki arkadaş polis tarafından her yerde aranmaya başlandı.

4 gündür sokak sokak iki genç kızı arayan Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden bu sabah saatlerinde sevindiren haber geldi. Polis ekipleri iki genç kızı emniyete götürerek ailelere haber verdi. İfadeleri alınan Ayşenaz Arık ve arkadaşı Gamze ailelerine teslim edildi.

(Ali Kamur - Ahmet Berke Erdal-İHA)

Liseli kayıp kızlardan sevindirici haber...

Liseli kayıp kızlardan sevindirici haber...

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