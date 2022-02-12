Son dakika haber | Ligue 1'de Lille, Montpellier karşısında tek golle kazandı - Haberler
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Son dakika haber | Ligue 1'de Lille, Montpellier karşısında tek golle kazandı

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Son dakika haber | Ligue 1'de Lille, Montpellier karşısında tek golle kazandı

Gelen son dakika haberine göre Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Montpellier'yi 1-0 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Montpellier'yi 1-0 yendi.

Ligue 1'in 24. haftasında Montpellier'ye konuk olan Lille, 77. dakikada Xeka'nın attığı golle galip geldi.

Lille'de milli futbolculardan Burak Yılmaz 64. dakikada oyuna girdi, Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

İki hafta sonra kazanan Lille, 35 puana ulaştı. Son 5 maçta 4. kez kaybeden Montpellier ise 34 puanda kaldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Montpellier, Ligue 1, Fransa, Lille, Spor, Haberler

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