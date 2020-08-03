Son dakika haber | Libyalı General: "BAE, Arapların arasındaki kanserli bir hücre" Son dakika güncel haberi: Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, bölgedeki birçok çatışmanın arkasında olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin Arapların arasındaki kanserli bir hücre olduğunu belirtti.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, bölgedeki birçok çatışmanın arkasında olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin Arapların arasındaki kanserli bir hücre olduğunu belirtti.

Libya'da yayın yapan "February" televizyonuna verdiği röportajda, BAE'nin Arap ülkelerinde izlediği politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dırah, "Arap Baharı ile savaşan BAE, Yemen ve Suriye'de sorunlara neden oldu." dedi.

BAE'nin Tunus ve Cezayir'de kargaşa çıkarmaya hatta Tunus Meclisi'ne sızmaya çalıştığını dile getiren Dırah, Libya'da ise başından beri ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri silah ve mühimmatla desteklediğini söyledi.

Abu Dabi'nin Mısır'da yaptığı gibi Libya'yı da militarize etmeye çalıştığını ifade eden Dırah, "Arap ülkelerinde yaşanan problemlerde BAE'nin parmağı var. BAE hükümeti, Arapların arasındaki kanserli bir hücre." diye konuştu.

Dırah, BAE halkının ise yönetimin aksine asil ve iyi bir halk olduğunu vurguladı.

BAE'nin Arap ülkelerine yönelik müdahaleleri

Uzmanlar, "Arap Baharı"nın beşiği Tunus'un yaşadığı sorunlara rağmen ulusal uzlaşı, diyalog ve ortak akılla demokratik kazanımlarını korumayı başarmasının başta Körfez olmak üzere Arap ülkelerindeki yönetimleri "olumsuz" etkileyeceğini belirtiyor.

Tunus'taki Nahda Hareketi Meclis Grup Başkanı Nureddin el-Buheyri, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güven oylaması yapılarak görevden alınması için BAE tarafından milletvekillerine para dağıtıldığını öne sürmüştü.

Yemen'de ise hükümet son dönemde BAE'yi Husilerden sonra ülkede ikinci bir darbe yapmakla suçluyor. BAE, Güney Geçiş Konseyi (GGK) olarak bilinen ülkenin güneyini kuzeyinden bölmek isteyen ayrılıkçı gruba açık destek veriyor.

Libya hükümeti ise BAE'nin yanı sıra Fransa, Rusya ve Mısır'ı Hafter'e "gizli ve açık" destek vermekle suçluyor.

Kaynak: AA