Son dakika haber: Libya ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haber: Libya ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

07.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:34
Son dakika haber: Libya ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Libya'da 1558'e, Umman'da 1505'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Libya'da 1558'e, Umman'da 1505'e yükseldi. Katar'da da vaka sayısı arttı.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 635 kişinin enfekte olduğu, 833 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1558'e, vaka sayısının 103 bin 515'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 78 bin 268'e çıktığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişi daha yaşamını yitirdi, 182 yeni vaka tespit edildi, 100 hasta ise iyileşti.

Toplam can kaybının 1505'e, vaka sayısının da 130 bin 70'e çıktığı ülkede iyileşenlerin sayısı ise 122 bin 556 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 210 kişinin daha enfekte olduğu, 132 hastanın iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 245 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 145 bin 271'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 142 bin 314'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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