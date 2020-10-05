Son dakika haber! Libya ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi
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Son dakika haber! Libya ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi

05.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:08
Son dakika haber! Libya ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi

Son dakika haberleri: Libya'nın başkenti Trablus'un batısında Libya ordusuna ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'un batısında Libya ordusuna ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin batısında yer alan Cenzur bölgesindeki depoda büyük bir patlama yaşandı.

İlk belirlemelere göre patlama sonucu ölen veya yaralanan olmadı.

Patlamanın orduya bağlı Sidi Bilal kampında yaşandığı ihtimali üzerinde durulurken, mühimmat deposundaki birkaç roketin ise çevredeki sivil yerleşim alanlarına düştüğü kaydedildi.

Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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