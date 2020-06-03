Son dakika haber! Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldı
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Son dakika haber! Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldı

Son dakika haberlerine göre Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldıLibya, (DHA) - Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.

03.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:21

Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldı

Libya, (DHA) - Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Libya ordusu resmi sözcüsü Albay Muhammed Kununu, 'Askeri birliklerimiz Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü tamamen sağladı.' ifadelerini kullandı. Kununu açıklamasında, Kasr bin Gaşir bölgesine doğru kaçan Halife Hafter'e bağlı milislerin peşine düştüklerini de açıklamasında vurguladı.

OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Libya'da başkent Trablus'un kontrolünü elinde bulunduran Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin kontrolündeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nı almak için operasyonun başlattı.

Son dakika haber! Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldı

Kaynak: DHA

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