Son dakika haber! Libya ordusu: Hafter'in kontrolündeki Sirte'ye bir askeri kargo uçağı indi
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Son dakika haber! Libya ordusu: Hafter'in kontrolündeki Sirte'ye bir askeri kargo uçağı indi

Son dakika haber! Libya ordusu: Hafter'in kontrolündeki Sirte'ye bir askeri kargo uçağı indi
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan Sirte kentine bir askeri kargo uçağının iniş yaptığını duyurdu.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan Sirte kentine bir askeri kargo uçağının iniş yaptığını duyurdu.

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin yığınak yapmaya devam ettiğini belirtti.

Dırah, son olarak Sirte'deki Gardabiya Uluslararası Havaalanı'na bir askeri kargo uçağının iniş yaptığını kaydetti.

Libyalı General, söz konusu uçağın hangi ülkeye ait olduğuna ve taşıdığı yüke dair ayrıntı vermedi.

Dırah, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada da Mısır'dan gelen silah yüklü iki uçağın ülkenin güneybatısındaki Uluslararası Sebha Havalimanı'na indiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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