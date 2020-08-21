Son dakika haber! Libya ordusu: Başkomutanımız Serrac'ın ateşkes emrine uyacağız Son dakika gündem haberine göre Libya ordusu, Başbakan Fayiz es-Serrac'ın "ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması" talimatına uyacaklarını ve ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Libya ordusu, Başbakan Fayiz es-Serrac'ın "ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması" talimatına uyacaklarını ve ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Ordusu Başkomutanı sıfatını taşıyan Başbakan Fayiz es-Serrac'ın emrine uyarak, ateşkes çağrısı yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Serrac'ın, "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" verdiği açıklanmıştı.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA