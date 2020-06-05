Son dakika haber... Libya İçişleri Bakanı Başağa: "Polis ele geçirilen bölgelere konuşlanıyor"
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Son dakika haber... Libya İçişleri Bakanı Başağa: "Polis ele geçirilen bölgelere konuşlanıyor"

Son dakika gelişmesine göre Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, polisin başkent Trablus'un güneyinde ele geçirilen sivil yaşam alanlarına konuşlanmaya başladığını söyledi.

Son dakika haber... Libya İçişleri Bakanı Başağa:
05.06.2020 00:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:41

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, polisin başkent Trablus'un güneyinde ele geçirilen sivil yaşam alanlarına konuşlanmaya başladığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden alınan bölgelerde gayrimenkulleri bulunanlara seslendi.

"Halka henüz evlerine dönememeleri çağrısında bulunuyoruz." diyen Başağa, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin bu bölgelere konuşlanmaya başladığını ifade etti.

Başağa, Trablus'un güneyinden geçen hafta çekilen Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerinin Temenhint Askeri Üssü ve bazı petrol sahalarına doğru yerleştikleri ve buralara insansız hava araçları (İHA) için anten sistemleri yerleştirdiklerini ifade etti.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, dün öğlen saatlerinde yaptığı görüntülü paylaşımda, telsizden ordu birliklerine anons yaparak, "Trablus il idari sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını" duyurmuştu.

Geçen çarşamba başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'ndan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, dün sabah başkentin güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolü sağladığını, Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis'i de milislerden aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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